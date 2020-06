Exclusief voor abonnees Willy Sommers en Natalia gaan optreden in Pop-Up Theater vol knusse bubbels 19 juni 2020

Vanaf 2 juli weerklinkt opnieuw muziek in het Pop-Up Theater van Studio 100 in Puurs. Niet de bekende liedjes van de musicals 'Daens' en '40-45', wel die van onder anderen Willy Sommers, Christoff en De Romeo's. "We mikken op intieme concerten voor telkens tweehonderd fans", aldus organisator House of Entertainment. "Samen met Studio 100 hebben we gewerkt aan een beleving die volledig corona-proof is." Beeld u daarbij geen koude of klinische toestanden in. "We maken geen gebruik van de rijdende tribunes, maar creëren in de zaal bubbels voor telkens twee of vier personen. Elke bubbel wordt gezellig ingericht met knusse zetels, een tapijt, een tafeltje en lampjes." Naast de eerder genoemde namen komen er ook concerten van Natalia & Jef Neve, The Starlings, Belle Perez, Lindsay, Dana Winner en Glennis Grace. (SVH)

