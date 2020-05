Exclusief voor abonnees Willy Sommers en co in 'Quaran-Tien om te Zien' 25 mei 2020

Nu alle muzikanten hun geplande optredens zagen wegvallen, wil de Leuvense band Frimout zélf actie ondernemen. De groepsleden organiseren morgen 'Quaran-Tien om te Zien'. "Ik ben de dag na de uitzending jarig", zegt frontman Stef Willems. "Dat wil ik met dit initiatief in stijl vieren. Daarom nodig ik negen van mijn favoriete artiesten uit, en zelf maak ik het tiental rond. De bedoeling is om kijkers ongeveer anderhalf uur lang alle coronamiserie te laten vergeten." De meest opvallende naam in het rijtje artiesten is Willy Sommers. Hij presenteerde jarenlang de originele 'Tien om te Zien', maar komt nu dus optreden. Verder mogen ook Gene Thomas, Jan De Campenaere (Venus in Flames), Pieter Schrevens (Five Days), Kris Ratiau ('The Voice Van Vlaanderen'), Amaryllis Temmerman, 2 Romance en Joe Hardy een nummer spelen.

