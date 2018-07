Willy Naessens trouwt vandaag voor de kerk: "We maken elkaars zinnen af en ze heeft nog altijd schone benen. Dat zal wel liefde zijn, zeker?" Sander Van Den Broecke

07 juli 2018

00u00 0 De Krant Willy Naessens (79) trouwt vandaag voor de kerk met Marie-Jeanne Huysman (68). Vijftig jaar geleden kusten ze elkaar voor het eerst. Ze is altijd zijn secretaresse geweest, een hele periode zijn maîtresse, en nu al twintig jaar zijn levensgezellin. De bouwer van zwembaden, kantoren en bedrijfshallen, die ook voedingswaren en beton verkoopt, wil iedereen in de vreugde laten delen, van zijn werknemers over zijn klanten tot zijn vrienden. Ruim 3.000 invités, verspreid over vier feesten. "Uit dankbaarheid", zegt hij.

Zevenendertig koetsen rijden vandaag naar de kerk van Elsegem, deelgemeente van Wortegem-Petegem, voor het huwelijk van Willy en Marie-Jeanne. Een bijna koninklijke suite, met een trouwkoets die blinkt van het bladgoud. Het is een kopie van het rijtuig waarin de legendarische prinses Sissi, keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije, zich eind jaren 1800 liet vervoeren.

In zijn stoeterij, waar de paarden en koetsen voor het huwelijk in gereedheid gebracht worden, hangen de 72 garelen waarmee Naessens in 2001 het wereldrecord mennen met gespan vestigde. Op zijn hoofd staat een Panama-hoed, voor de poort een Bentley met open dak. Auto's, hoeden en paarden zijn de passies van Willy. En van Marie-Jeanne gaan zijn ogen ook nog altijd fonkelen. Wanneer ze samen bij de Sissi-koets poseren voor fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten, moet die hen niet één keer vragen om verliefd te kijken. Het gebeurt vanzelf.

