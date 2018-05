Williams geen reekshoofd op Roland Garros 23 mei 2018

Roland Garros gaat de regels niet aanpassen om Serena Williams (WTA 354) ter wille te zijn. De 36-jarige Amerikaanse werd vorig jaar in september voor het eerst mama en mag met een beschermde ranking deelnemen in Parijs. Gezien haar palmares -Williams won in 2002, 2013 en 2015 de French Open - gingen er stemmen op om de 23-voudige grandslamwinnares het status van reekshoofd te gunnen bij de loting morgenavond. Dat zal dus niet gebeuren waardoor Williams in de eerste ronde zomaar op Simona Halep (WTA 1) of Elina Svitolina (WTA 4), de winnares van Rome, kan botsen. (FDW)