Williams doet haar buurvrouw wenen, nu wacht Bouchard

16 januari 2019

Serena Williams (WTA 16) heeft haar entree op de Australian Open niet gemist, in 49 minuten nam ze met 6-0, 6-2 afstand van de arme Tatjana Maria (WTA 74). De pandoering kwam zo hard aan bij de Duitse, dat ze na afloop in tranen afdroop. Ze werd wel getroost door Williams. "Ze is een buurvrouw van me", zei de 23-voudige grandslamwinnares, die erbij vertelde dat de dochter van Maria geregeld met haar spruit Olympia speelt. "Ze is echt een fijn persoon. Haar gezin is cool." Mogelijk dat Williams haar volgende tegenstandster iets minder cool vindt. Genie Bouchard (WTA 79) begint stilaan weer wat meer op een tennisspeelster te lijken en minder op een internetbabe. De Canadese won met even groot gemak van Shuai Peng (WTA 128): 6-2, 6-1. (FDW)

