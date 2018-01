Willems in laatste rechte lijn revalidatie 00u00 0

Ook dag 3 is bij de Carolo's volledig volgens plan en naar wens verlopen. Volgens plan staat die voor een mix van fysiek en tactiek; naar wens voor een mix van ernst en goed humeur. Remacle trainde met de groep zonder nahinder te ondervinden van zijn knieoperatie. Willems, die vorig seizoen in de titelmatch tegen Anderlecht uitviel met gescheurde kruisbanden, is nog niet klaar om onmiddellijk na de winterstop opnieuw aan te treden, maar de centrale verdediger zit duidelijk in de laatste rechte lijn van zijn revalidatie. Verwacht werd dat Ilaimaharitra (enkelblessure) gisteren zou kunnen aansluiten bij de groep, maar dat bleek voorbarig. Uit voorzorg hield de medische staf het voor de middenvelder bij een lichter, individueel programma. (AR)

