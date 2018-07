Willem II 1 AA Gent 1 16 juli 2018

AA Gent speelde zaterdag gelijk bij Willem II. De wedstrijd was aanvankelijk op politiebevel geannuleerd om veiligheidsredenen, maar uiteindelijk vond ze achter gesloten deuren plaats op het tweede veld van Willem II. Yves Vanderhaeghe stelde een elftal op dat vooral in de defensie erg experimenteel oogde, met de aanvallers Kalu en Koita op de backposities. Willem II kwam op voorsprong toen de defensie openging voor Aboubakar. Kort voor rust werd Brecht Dejaegere gewisseld met een lichte contractuur in de hamstrings. Gent was baas en kreeg een strafschop na een fout op Limbombe, maar Kalu mikte de elfmeter over doel. Olayinka liet kansen liggen. Er volgde een tweede strafschop, deze keer na een fout op Mostafa. Uitblinker Kubo zette de penalty feilloos om.

