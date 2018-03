Will Tura is grote fan van Bruno Mars 05 maart 2018

Een opvallende lofbetuiging was het bij Kris Wauters op radiozender Joe. In het programma 'Zot Gedraaid' was Will Tura gisteren te gast, en hij verraste met een opmerkelijk idool. "Bruno Mars. Dat is mijne gast van tegenwoordig", aldus Will. "Ik vind hem geweldig. Hij heeft al heel wat awards gekregen, hij swingt as hell en hij zingt ook nog juist. Van de nieuwe generatie is hij internationaal de absolute top voor mij."