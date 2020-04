Exclusief voor abonnees Will Ferdy en Jo Leemans over de angst 08 april 2020

00u00 0

Will Ferdy (93)

"Niemand kunnen vastpakken: dat weegt"

Noch bij de bewoners, noch bij het personeel van serviceflats Ernest Claes in Antwerpen werd tot nu toe al een besmetting vastgesteld. Een opluchting voor bewoner Will Ferdy (93). De 'Christine'-zanger laat niemand binnen in zijn appartement, zegt hij. "Ik ben van nature dan wel een eenzaat, maar nu zit ik toch dicht tegen de eenzaamheid aan. Zo eens niemand kunnen vastpakken: dat weegt. Wat ik persoonlijk moeilijk vind, is dat ik mijn vrienden niet meer zie. Met mijn vriend Domien - we hebben geen relatie - ging ik elke zondag een terrasje of cafeetje doen."

