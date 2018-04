Wildgroei aan makelaars tweede verblijf 21 april 2018

Belangenorganisatie Mondi waarschuwt voor een wildgroei aan makelaars voor een tweede verblijf. "Vooral in Spanje is de stijging spectaculair", aldus Rob Smulders. "Niet zelden gaat het om gelukzoekers of eendagsvliegen die nauwelijks kennis en ervaring hebben. Wie een tweede verblijf wil kopen, doet er dus goed aan het makelaarsbureau te screenen en na te gaan hoe lang het al actief is in de sector."

