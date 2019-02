Wilderniswandelen Getest & goedgekeurd 16 februari 2019

De Hoge Venen blijven een van de fascinerendste natuur-gebieden in ons land, door de desolaatheid en enorme uitgestrektheid van het 5.368 hectare grote gebied. Je waant je in deze hooggelegen wildernis soms in een ander land. Met deze nieuwe gids met 15 wandelingen voor elk seizoen leer je het oudste natuurpark van Wallonië nog een stuk beter kennen. De uitvalsbasis is telkens het Natuurparkcentrum Botrange, de wandelingen gaan van kort (3,2 km) naar lang (17,9 km). De trajecten zijn licht, gemiddeld of zwaar, met grotere hoogteverschillen en moeilijker terrein. Leuk zijn de vier sneeuwwandelingen door de Hoge Venen.

