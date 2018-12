Wilde weldoener strooit met geld in Hongkong 17 december 2018

Jean-Pierre Van Rossem deed het hem ooit voor met biljetten van 5.000 frank (125 euro). Zaterdag trad ene Wong Ching-kit (24) in zijn voetsporen in Hongkong. Hij gooide duizenden briefjes van 100 Hongkong dollar (ongeveer 11 euro) door het venster van een wolkenkrabber in de arme wijk Sham Shui Po. Hij wilde met zijn actie "de armen helpen door van de rijken te stelen". Wong Ching-kit runt een Facebookpagina over cryptomunten. (EV)