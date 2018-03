Wilde achtervolging eindigt in achtertuin 05 maart 2018

00u00 0

In Roeselare heeft de politie zaterdagavond een uur moeten jagen op twee broers die in een auto met gestolen nummerplaten opgemerkt waren. Toen een patrouille hun wagen wou laten stoppen, gaven ze plankgas en ontstond er een achtervolging. Uiteindelijk reden ze zich klem in een doodlopende straat. Ze probeerden nog om over een grasveld en een fietswegel te ontsnappen, maar moesten dan te voet voort. "Agenten vroegen ons om even in onze tuin te kijken", vertellen bewoners Gerda Castelein (64) en Ronny Delbecke (65). "Net op dat moment renden achteraan in de tuin twee mannen voorbij. Ze sprongen over de omheining van de buurvrouw." De eerste vluchter werd gevat nadat hij verstrikt was komen te zitten in een stapel snoeiafval en ook de tweede liep wat later in de armen van de politie. Giovanni B. bleek vrij onder voorwaarden, zijn broer Dimitri B. werd gezocht omdat hij niet naar de cel was teruggekeerd na penitentiair verlof. Hij werd meteen opgesloten. Vandaag beslist de onderzoeksrechter over het lot van zijn broer. (VHS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN