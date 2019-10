Exclusief voor abonnees Wildcard Australian Open ligt klaar voor Clijsters 09 oktober 2019

Kim Clijsters (36) kan op beide oren slapen: als ze op tijd speelklaar geraakt, dan ligt er een wildcard klaar voor haar op de Australian Open (20 januari). Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is niet vergeten dat de Limburgse mama er in 2011 haar vierde grandslamtitel won en tegelijk door het Australische publiek aan de boezem werd gedrukt. "Dit is één van haar favoriete plekken", wist toernooidirecteur Craig Tiley. "En wij noemen haar ook niet voor niets 'Aussie Kim', hè."

