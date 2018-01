Wild dansen mag aanraken niet Ambtenarenbal in #MeToo-tijden 00u00 0

Het jaarlijkse ambtenarenbal in tijden van #MeToo. Dan denken we spontaan aan de kusjesdans zonder te kussen en aan slowen met een meter afstand tussen beide danspartners. Dat bleek nogal mee te vallen, gisteravond in de Ancienne Belgique. Er werd flink geswingd en uitbundig getwist. "De meeste vrouwen en mannen komen naar hier om eens goed vastgepakt te worden, hoor", zegt een mannelijke ambtenaar. "Maar een beetje opletten kan geen kwaad." Sowieso lijkt de Vlaamse ambtenarij geen broeihaard van grensoverschrijdend gedrag: in 2017 kwam er geen enkele officiële klacht binnen, tegenover 10 het jaar voordien.

