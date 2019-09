Exclusief voor abonnees Wil Van Niekerk van tabellen lopen Michael Norman (21) 400m 20.03u 06 september 2019

"Die mannen gaan mij kapot lopen." Jonathan Sacoor is er niet gerust in voor de 400m vanavond. De 20-jarige wereldkampioen bij de juniors aast op de WK-limiet van 45.30, zijn PR staat op 45.03. Michael Norman loopt zo'n tijd met zijn ogen dicht. De Amerikaan ging op zijn 21ste al 17 keer onder de 45 seconden. Het wereldrecord indoor (44.52) staat al op zijn naam, het lijkt slechts een kwestie van tijd voor hij dat van Wayde van Niekerk (43.03) afpakt. Met een PR van 43.45 is hij er niet meer ver van af. "Als het me dit jaar op het WK niet lukt, dan gaat het er in 2020 wel aan", zegt hij zelfzeker. "Er zijn veel snelle mannen op de 400m en we dagen elkaar continu uit nog sneller te lopen." Zoals zijn landgenoten Fred Kerley (PR 43.64) en Kahmari Montgomery (44.23), die hem vanavond op de hielen zullen zitten.

