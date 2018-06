Wil niet langer wet 29 juni 2018

"De migratiekwestie kan beslissend zijn voor het lot van de Europese Unie", aldus Merkel. De migratiekwestie zal vooral beslissend zijn over haar lot. Door haar 'Wir schaffen das' zijn we in een crisis beland. Wanneer zal zij beseffen dat haar wil niet langer wet is?

Frans Vandenweghe, Dadizele

