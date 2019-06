Exclusief voor abonnees Wil hij wel samenwonen? 08 juni 2019

Enkele maanden geleden besloten mijn vriend en ik dat het tijd werd om samen te wonen. We kwamen overeen dat ik bij hem zou intrekken, dat was praktisch gezien voor iedereen beter. Het gaat eigenlijk wel goed, ik kom graag thuis bij hem en hij is graag bij mij. Maar hij had me extra ruimte beloofd om mijn kleren, schoenen en handtassen kwijt te kunnen en dat komt er maar niet van. Hij moet gewoon wat spullen opruimen, in een doos stoppen en naar de zolder verplaatsen. Maar het duurt nu al maanden en hij heeft er nooit tijd voor.

Ik moet ondertussen altijd weer iets uit een doos halen en kan alles nooit eens goed opplooien en wegleggen. Wil hij me daar eigenlijk wel, of is dit zijn manier om te zeggen dat hij zich vergist heeft?



H.J. uit Tielt-Wingene

