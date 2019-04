Exclusief voor abonnees wil "agressief koersen" in jubileumeditie Van Avermaet 12 april 2019

Er is nog plaats voor een tweede kassei in zijn prijzenkast. Greg Van Avermaet staat zondag voor de tiende keer aan de start van Parijs-Roubaix. "Het blijft een speciale koers voor mij", aldus de kopman van CCC. "Dat was al zo voordat ik in 2017 won, maar toen werd het wel een belangrijk moment in mijn carrière aangezien het tot dusver mijn enige zege in een monument is." Van Avermaet verwacht alvast een ander scenario dan in de Ronde. "We zullen volgens mij geen grote groep zien in de finale. Ik hoop agressief te koersen en te strijden voor de overwinning." Met Van Hoecke, Van Hooydonck en Van Keirsbulck krijgt de olympisch kampioen drie landgenoten mee in steun. Ook van de partij: Gradek, Schär en Wisniowski. (VDVJ)

