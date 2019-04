Exclusief voor abonnees WikiLeaks-stichter Assange opgepakt na 7 jaar 'schuilen' 12 april 2019

Julian Assange, de stichter van de klokkenluiderswebsite WikiLeaks, is opgepakt in Londen. Hij werd door Britse politieagenten uit de ambassade van Ecuador gehaald nadat het Zuid-Amerikaanse land zijn asiel had opgeheven. Assange hield zich zeven jaar schuil in het ambassadegebouw om aan vervolging te ontsnappen. Hij vreest vooral uitgeleverd te worden aan de VS. Daar zouden ze de Australiër willen berechten voor het openbaren van gestolen documenten. WikiLeaks raakte wereldwijd bekend in 2010, toen de site geheime videobeelden uitbracht van een Amerikaanse helikopteraanval in Irak. Daarbij werd schijnbaar willekeurig op mensen geschoten. Maar de laatste tijd liet WikiLeaks zich vooral misbruiken voor Russische propaganda. (GVV)

