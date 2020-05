Exclusief voor abonnees Wijziging format? Tweederdemeerderheid nodig 15 mei 2020

Welke knopen moet de Algemene Vergadering vandaag doorhak- ken? Eerst en vooral is het kijken naar de voorstellen van de werk- groep. Peter Croonen (RC Genk en voorzitter ProLeague), David Meekers (STVV), Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Joseph Allijns (KV Kortrijk), Michel Louwagie (AA Gent), Eddy Cordier (Zulte Waregem) en Philippe Bormans (Union) hebben de voorbije drie dagen intensief vergaderd. Voor elke wijziging aan het competitieformat is in elk geval een tweederdemeerderheid nodig. Is er geen akkoord dan vraagt Club Brugge een stemming over het einde van de huidige competitie. Zij willen het klassement na 29 speeldagen als definitief beschouwen en de Europese tickets verdelen op basis van dat klassement. Met uitzondering van het derde Europese ticket (rechtstreekse kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League), voorbehouden voor de bekerwinnaar. Als die bekerfinale tussen Club en Antwerp begin augustus überhaupt nog kan worden afgewerkt. Bij winst pakt Antwerp dat ticket. Wint Club de beker, dan is het ticket voor Charleroi en speelt Antwerp in de derde voorronde van de Europa League. Ook als de finale niet kan worden afgewerkt, pakken de Carolo's het derde Europese ticket. Om dit seizoen af te sluiten is een gewone meerderheid nodig, om het huidige klasse- ment als definitief te beschouwen is dan weer 80% nodig. Vindt Club Brugge die meerderheid niet, dan dringen Genk en Standard aan op een stemming over de nietigverklaring van de competitie. Zoals in Nederland is gebeurd. Concreet is er dan geen kampioen, maar ook geen zakker of promovendi. Voor zo'n stemming tot nietig- verklaring is slechts een gewone meerderheid nodig. Niet elke stem is evenveel waard in de Algemene Vergadering. De G5-clubs hebben elk drie stemmen, de K11 beschikken over twee stemmen en de zeven clubs uit 1B (het failliete Lokeren hoeft zich niet meer te melden) hebben elk één stem. Roeselare en Virton kregen van het BAS geen licentie voor komend seizoen, maar zijn wel nog van de partij omdat het huidige seizoen nog niet officieel is afgelopen. (KDZ)

