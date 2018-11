Wijzers 17 november 2018

00u00 0

VRAAGSTUK 1

Op het perron van Brussel Noord ontmoette ik tot een tiental jaren geleden al eens Arnout Van den Bossche, een nu bekende stand-upcomedian. Hij werkte toen nog bij Belgacom, als burgerlijk ingenieur materiaalkunde van de KU Leuven met daarbij een diploma bedrijfseconomie van de UGent. Op een of andere manier had ik uit zijn voorkomen afgeleid dat hij een exacte geest had en dus spraken we over wiskundige koetjes en kalfjes bij het wachten op de trein - tot hij verdween van het perron.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN