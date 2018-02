Wijsheidstand 10 februari 2018

00u00 0

Wijsheidstanden, wisdom teeth, dents de sagesse, Weisheitszähne... Het is geen toeval dat het woord voor deze tanden zowel in het Nederlands, Engels, Frans als Duits haast identiek is. Alles stamt namelijk af van het Latijnse dens sapientiae of 'tand der wijsheid': een tand die pas met de jaren in onze mond opduikt, net als ons verstand vlak daarboven, en die daarom zo wordt genoemd. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN