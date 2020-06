Exclusief voor abonnees Wijntje bestel je met QR-code 03 juni 2020

In het café van de 'coronatoekomst' bestel én betaal je je drankje met een app. Brouwer AB InBev heeft gisteren in de Brusselse zaak Les Brasseurs laten zien hoe een cafébezoek er met social distancing zal uitzien. Behalve stickers op de vloer en voldoende afstand tussen de tafeltjes, zijn er ook bordjes met een QR-code. Die leidt naar een nieuwe app die AB InBev aanbiedt aan z'n 12.000 cafés. "Je kunt via de app de kaart bekijken, drank bestellen en zelfs betalen. De functie om een tafel te reserveren kan nog worden toegevoegd als de Veiligheidsraad beslist dat reservaties verplicht zijn", zegt Pieter Anciaux, operationeel directeur Benelux bij AB InBev. Cafés zijn niet verplicht om de app te gebruiken, maar hij kan het werk wel vergemakkelijken, klinkt het. De brouwer trekt ook 1 miljoen euro uit om de zaken te ondersteunen door gratis hun tapinstallaties te reinigen en vervallen bier om te ruilen voor vers gerstenat.

