Wijndruiven verschrompelen door hitte 02 juli 2019

In de Languedoc-Roussillon, de wijnstreek in het uiterste zuiden van Frankrijk, vrezen wijnboeren voor een rampzalige wijnoogst na de hitterecords van de voorbije weken. In het departement Gard steeg de temperatuur vorige week tot 45,9 graden. De jonge druiven op de wijnranken zijn helemaal verschrompeld, alsof ze met een brander zijn bewerkt. Boeren met 30 jaar ervaring hebben dit nooit eerder meegemaakt. Er komt spoedoverleg met de autoriteiten om de toestand te evalueren.