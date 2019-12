Exclusief voor abonnees Wijn op maat/met mate 21 december 2019

Voor singles die zichzelf ook met de feestdagen niets te kort willen doen, maar evengoed voor gezelschappen met weinig drinkers bedacht Delhaize het Wine in Tubes-setje. In vier mooi ogende tubes wacht net de juiste hoeveelheid Chablis, Pouilly Fumé, Château Plantey-de-la-Croix en Saint-Joseph voor één glas (10 cl ). Mét een kortingsbon van 3 euro voor als je een van de wijnen nadien in een 'volwassen' fles wil kopen.

