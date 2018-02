Wijn is goed voor je tanden DAAR DRINKEN WE OP 23 februari 2018

Wijn is dan toch niet slecht voor de tanden, zoals eerder werd aangenomen. De antioxidanten in de drank zouden daarentegen juist de bacteriën weghouden die verantwoordelijk zijn voor tandplak, tandvleesaandoeningen en gaatjes, zo blijkt uit een nieuwe Spaanse studie. De antibacteriële werking heeft wijn niet te danken aan het alcoholpercentage, maar aan de bacteriën en chemische verbindingen in de wijn. De ontdekking kan leiden tot het maken van tandpasta op basis van wijn en mondspoelproducten die zulke antioxidanten bevatten. Wijn is natuurlijk niet alleen goed voor het gebit. Eerder bleek uit onderzoek al dat af en toe een glas drinken goed zou zijn voor hart- en bloedvaten en de kans op kanker zou verlagen.

HLN