Wijkt KVM weer uit naar Den Dreef? 02 februari 2018

Mocht KV Mechelen als winnaar uit de degradatiestrijd komen, dan hoopt de club om zijn wedstrijden in play-off 2 aan Den Dreef in Leuven af te werken. De gesprekken tussen beide clubs zijn daarover gestart. Malinwa wil zo snel mogelijk na het reguliere seizoen beginnen aan de verbouwingen van de hoofdtribune. Ook in 2015 week KV Mechelen uit naar het veld van OH Leuven toen er werken waren aan het stadion. (FDZ)