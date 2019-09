Exclusief voor abonnees Wijkagent zwaargewond nadat motorcrosser haar met opzet aanrijdt 04 september 2019

Een wijkinspecteur van de politie Lanaken-Maasmechelen is zwaargewond geraakt nadat ze werd aangereden door een motorcrosser. De agente, die met de fiets was, wilde de bestuurder in Maasmechelen controleren omdat hij geen helm droeg en deed teken om te stoppen. De man negeerde dat en reed frontaal in op de wijkinspecteur, waarna hij op de vlucht sloeg. De collega's van politie Maasland kwamen ter plaatse voor de vaststellingen en doen het verdere onderzoek. Er werd een proces-verbaal opgemaakt voor gewapende weerspannigheid. De motorcrosser wordt opgespoord en er wordt een oproep gedaan naar getuigen. Wie iets gezien heeft, kan zich melden bij zowel de politie van Lanaken-Maasmechelen als bij politie Maasland. (MMM)

