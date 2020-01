Exclusief voor abonnees Wijkagent rijdt tegen paal en pleegt vluchtmisdrijf 27 januari 2020

Een Gentse wijkagent is zaterdagochtend tegen een verlichtingspaal gereden en daarna weggevlucht. Het ongeval, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren, gebeurde op een kruispunt in Wetteren. De man werd later in Laarne uit zijn bed gelicht. "Over de identiteit van de dader kunnen we voorlopig niet communiceren", klinkt het in de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. "Onze diensten hebben de nodige vaststellingen gedaan. Het parket zal de zaak verder afhandelen."

