Wijk organiseert crowdfunding voor proces tegen nieuwe buren 14 juni 2018

In het West-Vlaamse Zedelgem bij Brugge willen de bewoners van de Leliestraat geld inzamelen om te procederen tegen de komst van een woonwijk van 140 huizen in hun buurt. Ze zijn een crowdfundingactie gestart. Zowel de gemeente als de provincie heeft de komst van de woonwijk al goedgekeurd, maar de bewoners zijn tegen de plannen. "Dit is een overstromingsgebied en ook het bijkomende verkeer baart ons zorgen", zegt bewoner Eva Vanhuyse. "Om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen, hebben we geld nodig. Dat gaat snel over enkele duizenden euro." (BHT)