Wiggins stookt brandje in podcast 17 juli 2018

"Manager Dave Brailsford zal zowel Chris Froome als Geraint Thomas inpeperen dat ze de Tour kunnen winnen. Zo is Brailsford. De renners apart interesseren hem niet. Wel dat Team Sky de Tour wint." Bradley Wiggins weet waarover hij praat. In de Tour van 2012 was hij absolute kopman, maar in een aantal bergritten leek meesterknecht Froome af en toe de betere van de twee. Die onderlinge rivaliteit zorgde toen voor enorme spanningen binnen de ploeg. Zes jaar later dreigt eenzelfde scenario, met deze keer Froome en Thomas in de hoofdrollen. "Geraint Thomas staat tweede in de ranking. Als hij straks het geel pakt (wat niet eens onlogisch is, red.) heeft Team Sky een probleem", voorspelt Wiggins. (DNR)