Wiggins raadt Campenaerts vertrek aan bij Lotto-Soudal 22 mei 2019

In de podcast van Bradley Wiggins raadt de ex-werelduurrecordhouder zijn opvolger Victor Campenaerts aan om te vertrekken bij Lotto-Soudal. "Het team werkt nog zoals in 1974", haalt hij uit. "Mocht hij naar Sky (INEOS, red.) gaan, zou hij het verschil zien. Wat er gaat gebeuren: ze zullen hem veel geld schenken, hij zal zijn contract met drie jaar verlengen en blijven. Maar hey, je zou zoveel meer kunnen zijn, Victor." Wiggins is ervan overtuigd dat er ook in Tom Dumoulin een nóg betere renner schuilt. "Hij is geknipt voor Team Sky, toch?" (JDK)