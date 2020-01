Exclusief voor abonnees Wiggins komt naar Velofollies 03 januari 2020

Sir Bradley Wiggins, ex-Tourwinnaar (2012), vijfvoudig olympisch kampioen op de weg en op de piste en voormalig houder van het werelduurrecord is op vrijdag 17 januari te gast op wielerbeurs Velofollies (17-19/1) in Kortrijk Xpo. Wiggins wordt er van 11 tot 12 uur geïnterviewd op het hoofdpodium in hal 1. Andere opvallende aangekondigde 'prominenten' zijn Jelle Wallays (17/1, 12u), bondscoach Rik Verbrugghe (17/1, 13u), Fabian Cancellara (18/1, 14u), Eric Leman (19/1, 13u), Eric Vanderaerden (19/1, 14u), Johan Museeuw (19/1, 15u) en Stijn Devolder (19/1, 16u). Meet & greets zijn er onder meer met Sven Nys (17/1, 16u) en Cancellara (18/1, 16u). (JDK)