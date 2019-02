Wiggins gaat total loss in Gent 28 februari 2019

00u00 0

Twee maanden nadat hij in Vilvoorde de Kristallen Fiets aan Victor Campenaerts had overhandigd, was Bradley Wiggins gisteren weer in ons land. Als eregast van 'Bal Pedal' mocht hij het voorjaar feestelijk op gang trappen. Letterlijk zelfs, want de Tourwinnaar van 2012 werkte zich op de fietsrollen in het zweet. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Na afloop van zijn duel met burgemeester Mathias De Clercq kieperde Wiggins zijn fiets rockstergewijs tegen de grond. Zelfs een wielrenner op pensioen verliest zijn streken niet.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN