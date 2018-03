Wifibooster Telenet (1) 21 maart 2018

Op 29 december nam ik deel aan de actie 'Helemaal Mee Tournee' van Telenet omdat ik geen wifisignaal in het hele huis had. De technicus van Telenet stelde mij voor om een wifibooster aan te schaffen. Dat kostte 200 euro. Ik ging akkoord en kreeg het toestel aan de helft van de prijs. Maar nu lees ik dat Telenet grátis wifiboosters gaat uitlenen als uw draadloos internet niet het hele huis dekt. Ná hun 'Helemaal Mee Tournee'. Dit bewijst dat ze op de hoogte waren van de slechte wifikwaliteit in veel huizen. Ik heb meteen gebeld met Telenet, maar tot mijn spijt kan ik geen terugbetaling van mijn toestel krijgen. Maar ik mag wél gratis een tweede toestel halen. Wat moet ik met nóg een wifibooster? U begrijpt ongetwijfeld dat ik mij onheus behandeld voel.

Johan Germonpré, Mesen

