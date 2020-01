Exclusief voor abonnees Wiet, xtc, cocaïne én heroïne gevonden op kot in Diepenbeek 09 januari 2020

De politie heeft twee twintigers op een studentenkot in Diepenbeek gearresteerd op verdenking van het verkopen van verdovende middelen. De 23-jarige man en 21-jarige vrouw waren in het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Er werden 390 gram cannabis, 173 xtc-tabletten, 167 gram cocaïne en 69 gram heroïne in beslag genomen. Daarnaast werd er op één van de studentenkamers ook een grote som geld aangetroffen. De twee verdachten zijn inmiddels voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die besloot één van hen aan te houden, de andere verdachte mocht beschikken. (MMM)