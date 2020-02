Exclusief voor abonnees Wielrenners Benoot en Van Aert op Tenerife: geen problemen verwacht 26 februari 2020

00u00 0

Het Vlaamse openingsweekend wenkt. Voor Tiesj Benoot is de Omloop zaterdag de eerste wedstrijd van het seizoen. Het eerste grote doel ook. Benoot bereidt zich voor via een hoogtestage op Tenerife. Net als Wout van Aert, die zijn seizoensdebuut op de weg pas volgende week zaterdag maakt in de Strade Bianche. Benoot vliegt vandaag terug naar huis. "Hopelijk zonder problemen. We zien wel", klinkt het vanop de Teide. Ook in het kamp-Van Aert wordt niet meteen gevreesd. "We hebben ons al geïnformeerd. In principe zou de terugreis vlot moeten verlopen", zegt Ard Bierens, perswoordvoerder van Jumbo-Visma. (JDK)