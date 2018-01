WIELRENNEN 00u00 0

Matteo Trentin (28) heeft een rib gebroken bij een val op training in Monaco. Het ongeval gebeurde al zaterdag, maar het nieuws raakte nu pas bekend. De Italiaan was op pad met Philippe Gilbert (Quick.Step) en Amaël Moinard (Fortuneo) toen hij weggleed in een afdaling. Hij probeerde nog zelf thuis te geraken, maar zijn vriendin moest hem uiteindelijk naar het ziekenhuis brengen. De nieuwe aanwinst van Mitchelton-Scott zal anderhalve week rust nemen en probeert dan te hervatten

