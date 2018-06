WIELRENNEN 01 juni 2018

Criterium van de Westhoek - Op zondag 3 juni staat in Adinkerke de vijfde proef van het Criterium van de Westhoek op het programma. Er kan vanaf 15 uur in café Twins aan de Moeresteenweg ingeschreven worden. De start is om 16 uur. (VIW)