WIELRENNEN 08 november 2018

Dat Pieter Serry dinsdag tijdens het Gala van de Flandrien door dopingcontroleurs uit het publiek werd geplukt voor een dopingcontrole, is niet naar de zin van de rennersvakbond CPA. Die wil nagaan welke instantie hiervoor verantwoordelijk was en vraagt een gedragscode voor de controleurs. "Er zijn gevallen bekend waarbij renners gecontroleerd werden op hun huwelijksdag, tijdens een begrafenis of op de eerste schooldag van hun kind. Nu is er het geval Pieter Serry. We kunnen niet langer deze manier van werken aanzien die geen rekening houdt met de privacy van de renners", verklaart CPA-voorzitter Gianni Bugno

