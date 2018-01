WIELRENNEN 20 januari 2018

Lars Boom (32) heeft woensdag een hartoperatie ondergaan. Eind vorig jaar werden bij de Nederlander van LottoNL-Jumbo hartritmestoornissen vastgesteld. "Na ongeveer één week of iets langer mag ik weer rustig op de fiets om de trainingen rustig te hervatten", aldus Boom. Door zijn hartproblemen werd wel heel Booms de seizoensstart overhoop gehaald. Zo verscheen hij niet aan de start van de Tour Down Under

HLN