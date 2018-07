Wielrennen 09 juli 2018

Floris De Tier rijdt ook volgend seizoen voor Jumbo - de Nederlandse supermarktketen neemt het hoofdsponsorschap in 2019 over van LottoNL. De 26-jarige Aarselenaar verlengde zijn contract voor een jaar. De toekomst van Gijs Van Hoecke en Maarten Wynants bij LottoNL-Jumbo, is nog onduidelijk. Wynants (36) maakte al bekend dat hij zeker nog één jaar doorkoerst. (JDK)