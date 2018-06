Wielrennen 15 juni 2018

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en Nacer Bouhanni (Cofidis) zitten alvast op rozen met de Tour in het vizier. Groenewegen won de tweede rit in de Ronde van Slovenië voor Pelucchi en Ewan. Cavendish werd zesde, Kittel pas... 27ste. Bouhanni haalde het na fotofinish voor ploegmaat Laporte en Coquard in de openingsetappe van de Route d'Occitanie

