09 juli 2018

Remco Evenepoel won zowel de zaterdag- als de zondagrit, in de GP Général Patton, Luxemburgse manche voor de Nations Cup voor junioren. Hij werd eindwinnaar met 2.40 voorsprong op de Italiaan Petrucci en 5.07 op een andere Belg, Xandres Vervloesem. Ook Ilan Van Wilder (7de) en Steven Pattyn (8ste) eindigden in de top tien, waardoor België het ploegenklassement won. Evenepoel sleepte ook het punten- en bergklassement in de wacht. (JDK)