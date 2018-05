Wielrennen 24 mei 2018

GIRO - RONDE VAN ITALIË (Ita-2.WT)

17de RIT: RIVA DEL GARDA - ISEO

• Uitslag: 1. Elia VIVIANI (Ita/Quick Step Floors)

155 km in 3u19.57 (gem. 46,512 km/u); 2. Sam

Bennett (Ier); 3. Niccolo Bonifazio (Ita); 4. Danny

van Poppel (Ned); 5. Jens Debusschere; 6. Kristian

Sbaragli (Ita); 7. Jempy Drucker (Lux); 8. Sacha

Modolo (Ita); 9. Andrea Vendrame (Ita); 10. José

Goncalves (Por); 11. Ryan Gibbons (ZAf); 12. Matej

Mohoric (Sln); 13. Manuele Mori (Ita); 14.

Marco Marcato (Ita); 15. Alexandre Geniez (Fra);

16. Mirco Maestri (Ita); 17. Francesco Gavazzi

(Ita); 18. Quentin Jauregui (Fra); 19. Fabio Sabatini

(Ita); 20. Nico Denz (Dui); 21. Sam Oomen

(Ned); 22. Christoph Pfingsten (Dui); 23. Michael

Morkov (Den); 24. Enrico Barbin (Ita); 25. Jarlinson

Pantano (Col) ... 26. Chris Froome (GBr); 27.

Tom Dumoulin (Ned); 29. Thibaut Pinot (Fra); 39.

Carlos Alberto Betancur (Col); 41. Zdenek Stybar

(Tsj); 53. Eros Capecchi (Ita); 85. Robert Gesink

(Ned) 54; 90. Roman Kreuziger (Tsj) op 1.19; 101.

Jürgen Roelandts 3.42; 105. Sander Armée; 106.

Ben Hermans; 107. Louis Vervaeke; 137. Baptiste

Planckaert; 142. Tom Van Asbroeck; 150.

Gijs Van Hoecke; 158. Frederik Frison14.13.Niet

gestart: o.a. Victor Campenaerts. Opgegeven:

Tosh Van der Sande.

• Stand:1. Simon YATES (GBr/Mitchelton-Scott)

69u59.11; 2. T. Dumoulin (Ned) op 0.56; 3. D. Pozzovivo

(Ita) 3.11; 4. C. Froome (GBr) 3.50; 5. T. Pinot

(Fra) 4.19; 6. R. Dennis (Aus) 5.04; 7. M. Angel

Lopez (Col) 5.37; 8. P. Bilbao (Spa) 6.02; 9. R. Carapaz

(Ecu) 6.07; 10. G. Bennett (NZl) 7.01; 11. P.

Konrad (Oos) 7.13; 12. B. O'Connor (Aus) 7.33;

13. S. Oomen (Ned) 8.05; 14. C.A. Betancur (Col)

8.56; 15. A. Geniez (Fra) 9.48; 16. D. Formolo (Ita)

10.03; 17. W. Poels (Ned) 10.04; 18. M. Woods

(Can) 12.17; 19. S. Luis Henao (Col) 14.47; 20. J.

Goncalves (Por) 14.51; 21. M. Nieve (Spa) 28.47;

22. M. Cherel (Fra) 29.25; 23. Fabio Aru (Ita)

31.09; 24. S. Reichenbach (Zwi) 32.20; 25. H. Dupont

(Fra) 34.03 ... 50. B. Hermans 1u24.49; 68.

L. Vervaeke 1u54.32; 71. S. Armée 1u59.01; 118.

B. Planckaert 3u05.04; 123. G. Van Hoecke

3u09.45; 136. J. Roelandts 3u17.58; 144. J. Debusschere

3u27.38; 145. T. Van Asbroeck

3u28.10; 148. F. Frison 3u38.09.

