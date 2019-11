Exclusief voor abonnees WIELRENNEN 09 november 2019

Mario Cipollini (52) is aan de beterhand na zijn hartoperatie. De voormalige topsprinter had al enige tijd last van tachycardie, waarbij het hart in rust klopt aan meer dan 100 slagen per minuut. Hij ging eind oktober onder het mes. "Momenteel rij ik met tegenwind, maar ik ben gewend om af te zien", zegt Cipollini in 'La Gazzetta dello Sport'