Wielertoeristenclub rust 8 volgwagens uit met defibrillator 08 maart 2019

De grootste wielertoeristenclub van het land rust zijn acht volgwagens uit met AED-toestellen. De Leeuwse Wielertoeristen uit Sint-Pieters-Leeuw, een club met 400 leden, investeren 9.000 euro in de aankoop van de defibrillators, nadat vorig jaar twee fietsers een hartstilstand kregen. Een 73-jarige man kon gered worden nadat een cardioloog en twee verpleegkundigen hem reanimeerden, maar voor een andere wielertoerist liep het fataal af. Omdat de toestellen niet gesubsidieerd worden, vroeg de club een bijdrage van de leden. "Zij begrepen dat deze aankoop in hun belang is", aldus voorzitter Eddy Anckaert. (BKH)