Wielertoeristen vs Cancellara in Vlaamse Ardennen

Vanaf 2020 komt er een Vlaamse editie van 'Chasing Cancellara', een reeks fietsevents waarin de Zwitserse ex-kampioen het in wedstrijdvorm opneemt tegen wielertoeristen. De 'Flanders'-aflevering vindt plaats op zondag 22 maart in de Vlaamse Ardennen. Er zijn twee afstanden: 60 en 117 kilometer. De start is in Ronse en, afhankelijk van de gekozen afstand, gaat het via de Muur, de Haaghoek, de Taaienberg, de Koppenberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg naar de aankomst op de Hotondberg. Cancellara koerst mee (er wordt enkel getimed op de hellingen, de afdalingen zijn geneutraliseerd), doet de briefing, reikt de medailles uit en doet de podiumceremonie. Op vrijdag en zaterdag is er ook al een event voor sponsors en kinderen en een wetenschappelijke conferentie. Meer info en inschrijvingen via chasingcancellara.com. (BA)

