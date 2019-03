Exclusief voor abonnees Wielertoerist (60) sterft op Ventoux 26 maart 2019

00u00 0

Een Belgische wielertoerist (60) is om het leven gekomen tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Voor de ogen van zijn vrouw, werd hij getroffen door een hartstilstand. De hulpdiensten probeerden de zestiger, die vertrokken was vanuit Bédoin, nog 45 minuten lang te reanimeren. De tap van de 'De reus van de Provence' bereiken - 1.909 meter hoog - is voor veel wielertoeristen de ultieme uitdaging. In de Ronde van Frankrijk van 1967 kwam wielrenner Tom Simpson om op de berg.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen